Ecetia, une intercommunale Liégeoise au service des petites communes

Choisir un bon réviseur d’entreprise, un avocat spécialisé dans tel ou tel domaine, faire le bilan de ses assurances, ce n’est pas toujours facile pour les communes, surtout modestes, d’où cette initiative, une initiative prise par une intercommunale Liégeoise.

Ecetia, une intercommunale qui construit habituellement des immeubles pour les donner ensuite en location aux communes, mais elle propose désormais un nouveau service à ses membres : accéder facilement à des spécialistes du conseil.

Bertrand Demonceau est le directeur général d’Ecetia, il explique cette démarche : "On s’est rendu compte qu’il manquait souvent dans les communes ce qu’une PME ira chercher auprès de sa fiduciaire – comptables, experts-comptables, par extension on dira le réviseur d’entreprise, pas dans sa mission de commissaire, mais plutôt dans une mission d’audit et de conseil, des avocats, des notaires, etc. Et on se disait que les communes n’avaient pas ce type de service, ou en tout cas elles n’y ont pas culturellement facilement accès. Il faut faire des marchés publics, c’est compliqué, et donc on travaille de bonne foi, mais parfois de façon artisanale et très généraliste".

Évidemment, dit-il, les grandes communes disposent généralement des moyens pour avoir en leur sein des services compétents (services juridiques, service comptabilité) mais dans les plus petites communes, c’est évidemment beaucoup plus compliqué. Idem d’ailleurs pour les CPAS ou les zones de police par exemple.

Pour Bertrand Demonceau "dans beaucoup de communes de plus petite taille, même s’ils ont des juristes, même s’ils ont des comptables, ceux-là ont souvent une mission d’abord assez généraliste et généralement pas complètement dédiée à ce type de matière. Il y a beaucoup de directeurs généraux de communes qui sont par exemple juristes de formation, mais qui ont une mission qui va bien au-delà de la simple analyse juridique, ce qui leur demande de devenir d’excellents généralistes, mais souvent ils n’ont pas le temps de se plonger dans l’analyse très spécifique de certaines problématiques, même savoir que l’environnement juridique des communes s’est quand même terriblement complexifié depuis une vingtaine d’années".

Ecetia a constitué un pool de professionnels et c’est Ecetia qui a passé les marchés publics, des marchés cadres, pour choisir ces professionnels. Ils ne sont pas choisis au hasard, il y a vraiment eu un appel au marché. Charles Havard, lui, est directeur général de la commune de Visé.

Charles Havard explique que cela "permet surtout d’avoir recours, pour toutes les communes, à des spécialistes sans les chercher soi-même. Ils ont été identifiés par l’intercommunale et on n’est pas obligé de se dire à chaque fois qu’il y a un problème qui tombe : à qui ferait-on appel, on va téléphoner, est-ce que vous connaissez un avocat spécialisé dans ce domaine ? C’est de plus en plus difficile de trouver le bon spécialiste, la personne idoine. Tout se complique, c’est vraiment une évolution de la société, tout est compliqué".

Cette simplification est donc bonne à prendre, surtout si au passage (et c’est évidemment un élément important) ce système permet aux pouvoirs locaux d’accéder à du conseil et à des tarifs mesurés. Ce n’est pas le moins cher, ce n’est pas le plus cher, ce sont des tarifs mesurés, et ça, ça compte aussi, surtout en période difficile économiquement parlant.