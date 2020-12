Pourquoi la poubelle à puces n'a plus la cote ?

Le message a un peu de mal à passer. Certains habitants d’Ecaussinnes ne comprennent pas pourquoi ils doivent se séparer de leur poubelle à puce. L'intercommunale Hygea (24 communes en Hainaut) entérine ce mardi soir la décision en Assemblée Générale. Et le petit rassemblement de citoyens organisé en même temps sur la Grand’Place ne semble pas pouvoir influencer les choses. Stanislav Constant a pris la tête du mouvement de contestation. Lui qui est plutôt attaché à sa poubelle à puce. "C’est d’abord un mieux pour la propreté des rues. Les sacs sont abîmés par les chats, les chiens. Et quand le camion oublie des sacs, ils traînent là pendant des jours. Mais surtout, c’est un mieux écologique. Plus tu mets de déchets, plus tu payes. On a un forfait gratuit et puis les prix montent et c’est même exponentiel. En six ans, on a réduit de 40% les déchets dans la région."

Argument tout à fait confirmé du côté d’Hygea avec sa porte-parole Belinda Demattia. "Il y avait un projet pilote à Ecaussinnes. Nous avons testé les poubelles à puces pendant six ans. Et en parallèle, nous faisions le test avec les sacs traditionnels à Merbes-le-Chateau et Estinnes. Et le résultat est très clair. Le système de poubelles à puce est effectivement le plus efficace pour inciter au tri. Mais nous arrivons à des résultats fort efficaces aussi quand on pousse à trier les déchets verts. Par contre, grosse différence, le système des poubelles à puce coûte beaucoup plus cher. Il y a l’informatisation, l’administratif pour les factures des gens, les systèmes de pesée."

Reste qu’il y aura toujours les récalcitrants qui refuseront de trier. Ceux-là tireront un bénéfice du système par sacs. Puisqu’ils ne paieront plus leurs excès. Et c’est l’ensemble des citoyens qui paieront pour eux. Mais quoiqu'il en soit, toute la zone Hygea garderont ou repasseront aux sacs dès janvier.

Pas de deal avec l’incinérateur

Une rumeur concernant l’incinérateur a tendance à circuler dans ce débat. L’intercommunale aurait intérêt à fournir de grandes quantités de déchets à l’incinérateur pour honorer un contrat. Ce serait donc là la raison de ce retour aux sacs. "Argument fantaisiste quand on analyse tous les efforts effectués pour diminuer la quantité de déchets. Hygea a une équipe de prévention qui ne fait que ça", explique Belinda Demattia. Les déchets ont bien diminué partout ces dernières années et personne n’espère voir ces chiffres remonter dans les années à venir.