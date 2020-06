Ecaussinnes: non, les carrières ne sont pas des lieux de baignades

Une étendue d'eau cachée entre les arbres et au loin on entend les éclats de voix et les bruits de plongeons. Comme chaque jour de beau temps, la police intervient aux abords de la carrière d'Ecaussinnes "Nous sommes chargés de faire respecter l’ordre et l’interdiction d’accès, indique Robert Magnette commissaire de la zone de police Haute Senne, "mais nous devons également faire respecter les mesures en vigueur face à la crise sanitaire et, malheureusement pour les contrevenants, le cas échéant, les deux infractions sont cumulables".

Les amateurs viennent de loin, ainsi, les personnes en infraction venaient de Bruxelles, de Charleroi, de Flandre,…, malgré les risques que comportent les baignades en carrières "Il y a d’abord le risque d’hydrocution, il fait 24° actuellement et l’eau n’est qu’à plus ou moins 10°, rappelle Xavier Dupont (PS), bourgmestre d'Ecaussinnes, "la différence de température à encaisser si vous sautez dans l’eau comme cela est énorme. L’autre danger, c’est la présence d’anciennes machines dans le fond de l’eau, vous imaginez donc les dangers encourus suite à un plongeon sans protection".

Un plongeon qui aura couté cher

250 euros d'amende Covid-19 pour ce rassemblement et 350 euros pour l'intrusion et la baignade sur le site privé. Au cours de ce week-end de pentecôte, plus de120 PV ont été dressés à la carrière d'Ecaussinnes.