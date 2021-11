Ecaussinnes : Maurice Doclot, doyen des Wallons, est décédé à l’âge de 106 ans; son décès sera sans doute évoqué en Chine

Maurice Doclot - 30/11/2021 Un décès à signaler à Ecaussinnes. Celui de Maurice Doclot et si on vous en parle, c'est parce qu'il était le wallon le plus agé. Il est décédé dans son sommeil à l'âge de 106 ans. Il y a quelques années, les médias chinois s'étaient intéressés à lui car lors de la seconde guerre mondiale, une chinoise vivant en Belgique avait joué de ses relations avec les officiers allemands pour éviter le peloton d'excécution à Maurice Doclot et 95 autres écaussinnois. Une histoire peu connue chez nous mais qui a fait l'objet d'une série télévisée en Chine au début des années 2000. Maurice Doclot est donc décédé à l'âge de 106 ans. Il était le wallon le plus âgé