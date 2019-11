Ecaussinnes: le Pilori mis à l'honneur par le Gault&Millau pour sa carte des vins

Marc Leveau l'un des patrons du Pilori - © rtbf-Grégory Fobe

Pour Marc Leveau, l’un des deux propriétaires du Pilori et meilleur sommelier de Belgique du Gault&Millau 2012, cette nouvelle récompense est non seulement un beau coup de pub mais également la reconnaissance de 25 ans de travail pour arriver à proposer une carte des vins la plus juste et la plus précise possible !