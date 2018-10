Ecaussinnes: le groupe "Ensemble" arrive premier

Le groupe "Ensemble" gagne 39,51% des voix et 10 sièges au conseil communal. En 2012, la tête de liste Sébastien Deschamps avait réalisé le meilleur score personnel (près de 1300 voix), soit deux fois plus que le bourgmestre actuel, Xavier Dupont (PS). Ce dernier mène une liste d'ouverture baptisée "Vivre Ecaussinnes", qui arrive deuxième avec 25,05% des voix et 5 sièges. ECOLO, avec Arnaud Guérard en tête de liste, réalise une progression de 5,62% et obtient 15,58% des voix et 3 sièges. Le MR-CHE recueille 12,59% des voix et 2 sièges. ACÉ obtient 7,28% des voix et 1 siège.