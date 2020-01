Ecaussinnes : la Sennette polluée par des milliers de petites billes en plastique

Ce lundi 27 janvier 2020, le service environnement de la commune d’Ecaussinnes a constaté une pollution au plastique dans les eaux de la Sennette. La présence d’une quantité importante de billes translucides en plastique a été constatée sur les berges du cours d’eau et ce jusqu’à plus de 7 km en aval du zoning industriel de Feluy-Ecaussines. Sur ce zoning, plusieurs entreprises sont connues pour produire, transporter et transformer ces billes en plastiques, d’un diamètre de 4 à 5 mm. Bien que l’ampleur et les causes de la pollution ne soient pas encore connues, la présence de ces billes à une distance importante en aval du zoning industriel ne manque pas d’inquiéter quant au volume de la contamination.

La commune d’Ecaussinnes a alerté la police wallonne de l’environnement afin qu’une enquête soit menée afin de définir les responsabilités. Mais le problème, c’est que ce n’est pas une première. Des pollutions de ce type ont déjà été constatées mais pas d’une pareille ampleur, avec des conséquences aussi loin du zoning. L’échevin de l’environnement d’Ecaussinnes attend dès lors surtout que les entreprises qui seraient identifiées comme responsable de cette pollution prennent les dispositions nécessaires afin que celle-ci soit définitivement la dernière.

Quant aux billes, étant donné leur calibre et leur nombre, il ne sera pas possible de les récolter. Il y a fort à parier que certaines seront ingérées par des poissons ou des animaux sauvages qui viennent s’abreuver au cours d’eau.