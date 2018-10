Ecaussinnes: Ensemble dans l'opposition malgré sa victoire

Beaucoup de déception du côté d'Ecaussines pour la liste ENSEMBLE. Arrivés en tête du scrutin avec 39%, les voilà dans l'opposition à cause d'un accord de majorité. La liste socialiste VE, la liste MRCH et les ECOLO ont ensemble 11 sièges sur 21. Ils ont donc décidé de s'allier. La liste ENSEMBLE pourtant majoritaire passera à nouveau 6 années dans l'opposition. En 2012 déjà, la tête de liste ENSEMBLE Sébastien Deschamps avait réalisé le meilleur score personnel (près de 1300 voix), soit deux fois plus que celui qui devenait alors le bourgmestre, Xavier Dupont (PS).

Le groupe Ensemble a d'ailleurs réagi par communiqué. Parlant "d'électeurs tronqués". Ensemble attaque directement ECOLO qui aurait pu selon eux monter une majorité alternative. "ECOLO a choisi de BALAYER toutes SES VALEURS ÉTHIQUES pour partir avec les deux partis perdants, bafouant ainsi le signal donné par l'électeur écaussinnois."