E420: la sortie Couvin nord-Chimay vers la N5 en direction de la France fermée dès lundi

Les automobilistes qui circulent sur la E420 en direction de la France ne pourront plus, à partir du lundi 29 juin et minimum jusqu'au mois de novembre 2020, emprunter la bretelle de sortie Couvin nord-Chimay vers la N5 via le rond-point de la Locomotive, a indiqué vendredi la Sofico.

La bretelle restera fermée afin de réaliser les travaux pour connecter le rond-point de la Locomotive, à Frasnes, et la nouvelle autoroute.

Le parcours des usagers sera dévié via la sortie "Couvin centre-Viroinval-Petigny". Les poids lourds qui prennent la direction de Chimay via la N99 ne pourront pas traverser le centre de Couvin et sont donc invités à faire demi-tour via l'échangeur "Couvin centre-Viroinval-Petigny", pour remonter sur l'E420 en direction de Charleroi et emprunter la bretelle de sortie "Couvin nord-Chimay".

Le chantier a démarré en 2011 et consiste à construire un contournement d'environ 14 kilomètres, au gabarit autoroutier. Un premier tronçon de 4,6 kilomètres, entre Frasnes et le Ry de Rome, a ouvert en 2017. Un second, ouvert l'an dernier et long de 8,1 kilomètres, rejoint le Ry de Rome et Brûly.

La troisième phase consiste à construire une tranchée couverte à Frasnes sous la voie ferroviaire. Elle a débuté en 2016 et devrait s'achever au premier trimestre 2021.