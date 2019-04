E411: début des travaux de l'Arc Majeur et réduction du nombre de voies de circulation

La SOFICO annonce une réduction du nombre de voies vers Bruxelles et le Luxembourg jusqu'au mois de juin. Les travaux pour installer les fondations qui vont supporter l'oeuvre monumentale démarrent.

Les automobilistes qui empruntent la route chaque jour ou lors d'un départ en week-end ou en vacances vont probablement rencontrer quelques ralentissements sur la E411 à hauteur de Lavaux-saint-Anne lors des prochaines semaines. Les travaux pour placer la sculpture appelée "Arc Majeur" démarrent ce mardi et ce jusque fin juin. "Sur un kilomètre, de part et d'autre de la chaussée, la circulation va se réduire de deux une seule voie vers Bruxelles et à deux bande vers Namur. Une exception sera faite pour les week-ends plus chargés lors de l'Ascension et de la Pentecôte où la circulation repassera à deux bandes vers Bruxelles", explique Héloise Winandy, porte-parole de la SOFICO (Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures).

La sculpture monumentale métallique de l'artiste français Bernar Venet doit être placée pour l'automne mais ce sont les travaux pour les fondations qui débutent. Des fondations devront supporter cette oeuvre qui culminera à 60 mètres.

Le chantier continuera ensuite avec le placement des tronçons métalliques et "les conditions de circulation seront communiquées ultérieurement".