E411: basculement du chantier de Daussoulx vers Luxembourg dès ce lundi

C’est à partir de ce lundi 9 juillet que le basculement du chantier de Daussoulx va progressivement avoir lieu. Les séparateurs devraient être déplacés durant les 3 premières nuits de la semaine. On roulera sur la voie de droite, celle empruntées par les camions, et via une voie à contre-sens (interdite aux véhicules de plus de 3.5T) vers Luxembourg.

Les voies de circulation vont être réduites un peu avant l’échangeur de Daussoulx (signalisation sur 2 km). Des embarras de trafic sont donc attendus à partir de la semaine prochaine surtout avant l’échangeur de Daussoulx jusqu’à Beez vers Luxembourg.

Il pourrait aussi y avoir des bouchons à l’approche de l’échangeur si vous venez de l’E42 venant de Mons ou de Liège. Dès la semaine prochaine, deux voies devraient être accessibles de Beez à Daussoulx vers Bruxelles.