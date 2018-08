E40: situation compliquée à Bertem

Le chantier qui a débuté hier du côté de Bertem sur l’E40 reliant Bruxelles et Liège a des conséquences un peu inattendues en ce samedi matin. On estime actuellement que les automobilistes perdent plus d’une heure en direction de Liège. Les files remontent jusqu'au Ring de la Capitale.

Le Vlaams Verkeerscentrum demande instamment aux automobilistes souhaitant se rendre à Liège de privilégier le Ring en circulation intérieure vers Léonard, d’emprunter ensuite l’E411 vers Namur (et finalement l’échangeur de Daussoulx et l’E42 vers Liège). Néanmoins, l’E411 commence aussi à être un peu saturée du côté de Daussoulx (les files normales du chantier additionnées aux gens tentant de se rendre du côté de Liège). On y perd actuellement une bonne vingtaine de minutes vers le Luxembourg.

Cette partie du chantier vers Liège sera terminée lundi matin tandis qu'il faudra attendre le 3 septembre prochain pour la fin des travaux vers la Capitale.