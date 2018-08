E40: la situation reste compliquée à Bertem

Le chantier qui a débuté hier du côté de Bertem sur l’E40 reliant Bruxelles et Liège a des conséquences un peu inattendues en ce samedi. On estime actuellement que les automobilistes perdent 20 minutesen direction de Liège, et 20 minutes vers Bruxelles

Il est conseillé d’emprunter le ring intérieur jusqu'au carrefour Léonard pour reprendre l’E411 vers Namur et l’E42 vers Liège mais il est à noter que le chantier en cours à Daussoulx provoque des files sur l’E411 entre Daussoulx et Bouge et sur l’E42 entre Emines et Daussoulx vers Liège.

Cette partie du chantier vers Liège sera terminée lundi matin tandis qu'il faudra attendre le 3 septembre prochain pour la fin des travaux vers la capitale.

Il y a aussi toujours des soucis dans le chantier de Daussoulx, tant sur l’E411 vers Luxembourg que sur l’E42 vers Liège.

Dans ce chantier, c’est très fluctuant et parfois à l’arrêt pendant un certain temps.