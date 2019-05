Ils ont déjà rencontré la direction pour faire l'état des lieux de l'entreprise. Ils ont également tenu une réunion avec les délégués syndicaux.

La priorité sera de trouver une solution avec les banques pour payer les salaires d'avril. Les préavis, suivis des C4, seront envoyés dans les prochains jours.

L'activité du four se poursuivra et un nombre limité de travailleurs sera engagé afin d'assurer le maintien de l'outil. Syndicats et curateurs se reverront jeudi prochain pour faire le point.