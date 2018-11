Durobor : de nouvelles inquiétudes autour de la gobeleterie sonégienne

Comment se porte Durobor ? la question se doit d'être posée car la gobeleterie sonégienne traverse une passe financière difficile. Depuis la reprise du site par un patron hollandais en juin 2017, les crispations sociales ont plusieurs fois secoué l'usine, et un incendie, voici quasiment 1 an, a fortement endommagé le four. Ajoutez à cela un carnet de commandes pas très rempli, et des investisseurs qui n'ont toujours rien ... investi. Le patron hollandais, Herman Green, nous a confirmé qu'il avait abandonné l'idée de construire une nouvelle usine. Trop cher explique-t-il. Il est du coup en pleine négociations avec la Sogepa, le bras financier de la Région Wallonne, des investisseurs privés et des banques pour moderniser l'outil existant : nouvelles lignes de production, ensuite nouveau four et enfin, nouveau dépôt de stockage. Un plan d'investissement sur 4 ans. Le hic c'est que la première phase, 16 millions d'euros, semble poser problème aux différents partenaires. On devrait en savoir plus le 4 décembre, jour où se tiendra le conseil d'entreprise extraordinaire où le patron présentera l'état d'avancement du projet.

Dans le même temps, le carnet de commande se vide de plus en plus. Les chaînes de production actuelles sont obsolètes, les verres fabriqués ont souvent des défauts, on parle de 50 % de déchet ! Alors certes, AB Inbev commande toujours ses verres à chope, mais les verres à pied n'ont plus de succès. Herman Green explique qu'il est en négociations avec Ayano, une société néerlandaise spécialisée en décoration de verre. Cela lui ouvrira de nouveaux marchés ... dès que les travaux auront été réalisés. Mais de source syndicale, l'entreprise travaille à perte depuis plusieurs mois, et une partie des 150 travailleurs est en chômage économique. Il risque même d'y avoir un problème de liquidités pour le paiement des primes de fin d'année, nous affirme-t-on. On en revient aux partenaires financiers : ils deviennent méfiants, investir et peut-être tout perdre, c'est leur dilemme. Mais en n'investissant pas, tout sera aussi perdu. certains y sont manifestement déjà résignés.