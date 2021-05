Durbuy : un parking à nouveau réservé aux motards

À Durbuy, cela fait des années qu'élus et habitants s'émeuvent de l'afflux de motos dans le centre-ville. Certains se plaignant du bruit, d'autres rappelant que les motards se garent encore trop souvent en bordure de terrasses.

À partir de ce week-end de l'Ascension, un parking sera donc mis à leur disposition à quelques minutes du centre et avec une consigne de 5 euros pour y déposer casques et vestes de protection. Une première expérience avait déjà eu lieu en 2016, mais elle était loin de faire l'unanimité. Sans surprise, c'est encore le cas aujourd'hui.

"Le fait que les motards veuillent avoir leur machine à côté d'eux quand il y a une terrasse, ce n'est pas uniquement pour la beauté de l'objet, c'est par sécurité et pour se rassurer" explique André Paquay, passionné de balades à moto et reporter pour un magazine spécialisé. "Il y a déjà eu des vols !"

Il est vrai qu'en 2017, deux vols ont eu lieu sur un parking réservé aux motos et celui-ci n'était pas surveillé. Mal en a pris à la commune de Durbuy qui a été attaquée en justice. Aujourd'hui, le bourgmestre Philippe Bontemps estime que la sécurité sera renforcée : "De 10h et à 18h, il y aura des personnes qui seront là pour recueillir les effets des motards et qui, bien entendu, jetteront un coup d'œil. Ce que je peux aussi annoncer, c'est que nous allons mettre en place des parkings intelligents. L'ensemble des espaces publics de Durbuy seront surveillés par caméras".

Un dispositif qui ne rassure pas André Paquay pour autant : "En attendant, les jobistes s'en vont à 18h et les motos restent là. Je n'irai pas déposer ma moto de moi-même, à moins que ce ne soit un parking vraiment sécurisé avec des barrières et surtout une responsabilité".

Du côté des autorités locales, on explique qu'il s'agit d'un service pour continuer à accueillir les motards, tout en les sensibilisant au bruit. Des contrôles auront d'ailleurs lieu prochainement.

En attendant, le système de consigne sera disponible tous les week-ends, jours fériés jusqu'à la fin septembre ainsi qu'en semaine durant les vacances d'été.