Duel bruxellois entre Céline Fremault (cdH) et Alain Maron (Ecolo) sur la réforme du bail locatif

Le duel radio de ce jeudi 16 mai opposait sur La Première la ministre cdH bruxelloise du Logement et de l’Environnement Céline Fremault et le chef de groupe au parlement bruxellois Alain Maron.

Comment avoir des loyers plus justes à Bruxelles?

« Ils veulent encadrer des prix de location d’habitation à Bruxelles, et pour le cdH c’est non, car juridiquement c’est une manière de faire qui a été fortement mise en doute : les amendements proposés par Ecolo dans le cadre du nouveau bail à Bruxelles, et les juristes ont pointé le fait qu’encadrer les loyers comme proposé par Ecolo était une atteinte au droit de propriété. Et l’efficacité de la mesure n’a pas fait ses preuves, par exemple à Paris, cette mesure sur les loyers n’a pas eu les effets escomptés et a été abandonnée. »

En 2017, le Parlement bruxellois adoptait à une large majorité le projet de réforme de la loi sur le bail à loyer, un projet défendu par la ministre cdH Céline Frémault. La réforme est entrée en application le 1er janvier 2018, avec deux mesures phares : l’introduction de régimes juridiques nouveaux avec les baux étudiants et de colocation. Une grille de loyer a été établie par la Région, mais n’est là qu’à titre indicatif.

►►► En savoir plus : Les détails sur la réforme du bail locatif à Bruxelles

Alain Maron précise : « Contrairement au PS ou au PTB qui proposent une grille de loyer obligatoire, notre option est une régulation via une Commission paritaire locative, qui rassemble propriétaires et locataires, et qui n’intervient qu’en cas de problèmes ou de loyer abusif. Il ne s’agit donc pas d’une régulation générale, […] cette commission fera organe de régulation pour arriver à une situation avec des loyers plus justes et lutter contre les loyers abusifs ».

Céline Fremault avance cependant qu’elle a sondé « une quarantaine d’acteurs pour cette réforme, et concernant ce sujet, il n’y a aucun consensus en la matière ». Ces commissions sont-elles donc faisables en l’état des choses ?

« Ces commissions, non seulement c’est faisable, mais elles ont existé en expérience pilote dans certaines villes dont Liège, Bruxelles et Anvers, et elles ont fonctionné dans un temps restreint, rétorque le chef de groupe Ecolo. Mais elles n’avaient pas encore de grille de loyer indicative, et n’avaient donc pas tous les outils pour fonctionner au mieux. »

« Sur l’évaluation de ces expériences, elle est partiellement positive car elles ont pu se mettre d’accord sur des baux types : les propriétaires et les locataires ont pu définir ensemble ce qu’il faut mettre dans un bail locatif et dans un état des lieux. Ces éléments ont d’ailleurs été partiellement repris dans les textes légaux actuellement en vigueur. »