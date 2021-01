Ducasse de Mons et Cavalcade de Jemappes 2021: une réunion se tiendra fin janvier avec les partenaires

Pour calmer les esprits, la ville de Mons a indiqué ce jeudi dans un communiqué qu’une réunion est déjà planifiée à la fin du mois de janvier par le Bourgmestre Nicolas Martin (PS) et l’Échevin des fêtes Achile Sakas (PS). Objectif: discuter, en présence de l’ensemble des partenaires impliqués, à la fois du Doudou et de la Cavalcade de Jemappes.

La ville précise qu’à ce stade aucune décision n’a encore été prise, dans un sens ou un autre, concernant la tenue, l’annulation ou le report de ces deux événements très populaires. Comme en 2020, la ville insiste déjà sur le fait que la décision finale dépendra de l’évolution de la situation sanitaire.

"C’est en concertation avec l’Echevin des fêtes Achile Sakas, le Doyen de Mons André Minet, le Président de la Fabrique de Sainte-Waudru Pierre Dufour, le Président de la Procession du Car d’Or Emmanuel Godefroy, la réalisatrice générale du Lumeçon Joëlle Wattier et le Président de l’Assemblée particulière des acteurs du Combat dit Lumeçon Massimo Falasca que nous prendrons une décision" précise ainsi Nicolas Martin. "Nous avons pris les devants en organisant une rencontre bien avant l’évènement, afin que chacun puisse rendre compte de ses impératifs et prendre les dispositions nécessaires. La même initiative est prise avec les sociétés de gilles et le comité Carnavalcade pour le Cavalcade de Jemappes".