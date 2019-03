Du retard pour le projet de construction d'une nouvelle sucrerie dans le zoning de Seneffe

Le budget nécessaire pour définitivement lancer ce projet de coopérative n'a pas pu être bouclé entièrement jusqu'ici. Il faut, selon la coopérative des betteraviers transformateurs, à la base du projet, 50 millions pour démarrer le projet. Sauf qu'à ce stade, elle n'a pu en réunir que 40...

Ce sont les agriculteurs, intéressés par le projet qui sont invités à participer financièrement à ce projet. Alors, pour combler ce trou de 10 millions, la coopérative lance une nouvelle souscription. Elle démarre ce lundi et se terminera le 29 mars.

Trois petites semaines donc pour trouver l'argent manquant, et pour se rassurer aussi quant à la crédibilité et la confiance portée au projet.

La conséquence de ce retard à l'allumage, c'est que la construction de la sucrerie sera retardée. On parle maintenant de l'automne 2022 (et non plus de 2021) pour l'ouverture de cette nouvelle sucrerie.