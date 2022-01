Du retard dans la distribution du calendrier Hygea

Certains riverains de Mons, du Borinage et du Centre n’ont pas encore reçu leur calendrier Hygea. Les plaintes, assez nombreuses, sont d’ailleurs parvenues dans les bureaux de l’Intercommunale. Des plaintes fondées. La porte-parole d’Hygea, Belinda Demattia nous confirme les ratés dans la distribution des calendriers de collecte. "Il y a eu un souci dans la sélection des boîtes réalisées par bpost. On estime qu’environ 20% des ménages des communes Hygéa n’ont pas reçu leur calendrier."

Bug en cours de résolution

Grâce aux différentes plaintes des citoyens, Hygéa s’est rapidement rendu compte du bug. "On a reçu beaucoup plus de plaintes que les années précédentes. Ça nous a mis la puce à l’oreille. Ce souci va être rectifié dans les prochaines semaines. En attendant, on conseille de se rendre sur notre site internet www.hygea.be . Le calendrier est téléchargeable en PDF."