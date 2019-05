Du neuf pour les patients qui fréquentent la polyclinique d'Andenne

La polyclinique propose une vingtaine de consultations spécialisées. Jean-François Ronveau, le directeur général du CHR de Huy, explique pourquoi c'est important d'investir à Andenne en province de Namur : "Les polycliniques sont financées sur fonds propres. Donc : chaque hôpital a la volonté de développer (ou pas) ces polycliniques extérieures. Nous, notre volonté, c'est de le faire et de le maintenir. Et dans le cadre du réseau, nous nous battrons pour conserver au plus proche du patient cette médecine de proximité."

Quant à la question de la place encore octroyée à ces polycliniques dans un milieu hospitalier qui se regroupe de plus en plus : "Le regroupement des hôpitaux n'interdit pas les polycliniques. Je pense même que ça les renforce ! La polyclinique est un lieu de premier soin, de soins de proximité. Et si des examens plus importants doivent être réalisés, on ira vers le centre universitaire de Liège. La volonté des réseaux, c'est de pouvoir répondre au mieux, en fonction des compétences de chacun, et le plus proche possible du patient. C'est comme ça que nous l'entendons au CHR de Huy."