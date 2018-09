Du neuf en Hainaut pour les patients qui souffrent de la thyroïde

Il va y avoir une prise en charge globale chez Epicura, à Baudour. Fini de passer dans les mains de différents spécialistes !

La thyroïde est une glande qui est située à la base du cou, mais qui a une influence sur l'ensemble des organes du corps. Elle agit un peu comme le chef d'orchestre des autres organes, en produisant des hormones. Parfois trop, parfois pas assez. C'est pour cela que les patients qui souffrent de problèmes de thyroïde consultent d'abord un chirurgien, puis sont renvoyés vers un cardiologue, doivent faire des échographies et bien d'autres examens.

Jusqu'ici, cela se faisait sans trop de concertation. Raison pour laquelle le centre hospitalier Epicura a décidé de créer une clinique de la thyroïde. L'objectif, c'est bel et bien de prendre en charge le patient de manière plus globale, explique Emmanuel Chasse, à l'origine du projet. "La prise en charge du patient est déjà complète actuellement. Ce qu'on espère avec une telle structuration, c'est un décloisonnement et une meilleure communication entre les différents spécialistes concernés ; et de limiter au maximum le fait qu'on puisse éventuellement travailler seul, avec peu de contacts avec ses collègues."

Une première dans la région de Mons, qui pourrait bénéficier à de nombreux patients. On estime en effet à 3 ou 4% le taux de la population qui souffre de problèmes de la thyroïde.