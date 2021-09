Du mobilier en provenance de France à destination des sinistrés de la province de Liège

"Nous avions un reliquat de matériel et d’équipement sur la zone sinistrée de l’arrière-pays niçois. On estimé pertinent de l'acheminer en région liégeoise où l’on en a encore bien besoin, explique Claude Gérac, fondateur et président de l'organisation humanitaire. " L’acquisition de ce matériel a été financée en partie par le fonds de solidarité de l’ONG et par des entreprises françaises qui ont apporté leur aide en Côte d’Azur. Il est à présent destiné à plus de 350 familles sinistrées de la province de Liège.

Pour être efficace et opérationnel sur une période de 12 à 15 mois, ce dispositif d’aide nécessite la création d’une antenne locale. " Lors de chaque programme d’aide, nous créons de nouvelles équipes locales nécessaires pour assurer le relais sur la durée" explique Claude Gérac "et nous avons encore besoin de bénévoles en région liégeoise pour aller à la rencontre des familles, pour assurer la distribution du matériel et pour gérer les aspects logistiques".

A Liège, Partagence peut en tout cas déjà compter sur une dizaine de bénévoles parmi lesquels Fabienne Stasse. Présidente elle-même d’une association dédiée à des enfants en grande précarité (Yalla ! En avant !) cette habitante de Chênée est très présente auprès des sinistrés depuis les premiers jours des inondations. "Cette solidarité est vraiment formidable ! J’ai découvert l’existence de cette ONG française via Facebook et quand j’ai appris qu’elle faisait don d’appareils électroménagers aux victimes des inondations en Belgique, je me suis tout de suite manifestée et c’est comme ça qu’est née la collaboration"?. Fabienne Stass est désormais coordinatrice au sein de l’antenne liégeoise de Partagence.

La distribution du mobilier s’organise. Des familles d’Angleur, Chênée, Chaudfontaine, Trooz et Pépinster en seront bientôt bénéficiaires.

En outre, l'ONG vient de lancer une opération de parrainage. Les donateurs, entreprises, organisations ou particuliers peuvent verser 500 euros ou plus par maison sinistrée, et l'ONG s'engage à doubler la somme. Elle espère ainsi récolter 300.000 euros.