Du funiculaire au téléphérique : à l'assaut de la Citadelle de Namur depuis plus d'un siècle

En 1957, Namur inaugure son premier téléphérique, initié par les frères Dulière : "Mon père et son frère ont conçu et financé le téléphérique intégralement, sans subside", précise Pol-André Dulière, le fils de l’ancien exploitant.

"C’est une infrastructure à cabines multiples et à débit variable. Très rapide s’il y a de l’affluence et très lent si la fréquentation est faible. La vitesse du câble ne change pas mais c’est le nombre de cabines qui varie. Il y en avait 62", se souvient Pol-André Dulière.

En 1997, un rocher menace de s’effondrer. La station inférieure est victime d’un incendie et les cabines ne répondent plus aux normes de sécurité. Le téléphérique est alors définitivement arrêté, après 40 ans de bons et loyaux services.

Le téléphérique de "La belle montagne"

Le téléphérique de 2021 n’a plus vraiment la même vocation que celui de 1957. Exploité par la société vosgienne "La belle Montagne", il s’inscrit davantage dans la philosophie des stations de ski où opère l’entreprise française. La modernité des deux stations d’embarquement et son parcours express (quatre minutes) ont d’avantage pour objectif de conduire les touristes à la citadelle, le plus rapidement possible.