Du champagne à 9,99€: conséquence du confinement

Vous avez peut-être découvert avec surprise le prix de certains champagnes en faisant vos courses, dernièrement. Des bouteilles à moins de 10€ : c’est ce que proposent plusieurs grandes surfaces depuis quelques jours. Pourquoi un prix aussi bas ?

Vous n’avez pas rêvé en parcourant les allées de votre supermarché, et le champagne affiché est bien authentique. D’accord, ce sont des bouteilles d’entrée de gamme, mais leur prix baisse tout de même de 50%. Rohan Jordan est le directeur des achats vin chez Colruyt, il explique le phénomène : "C’est clairement le bon moment pour faire un peu de stock", plaisante-t-il. Bien que… : "Un champagne bien conservé peut se garde un ou deux ans !". Il poursuit : "Le marché du champagne est en effet compliqué depuis le début du Covid, puisque c’est le produit festif par excellence. Au sein des bulles, c’est le produit qui souffre le plus. Et, aujourd’hui, vendre un champagne en dessous de 10€, cela revient à vendre à perte". Pour les producteurs de champagne ; il s’agit d’écouler les stocks. La fermeture des bars, des boîtes de nuit, les annulations de mariages, de foires… Autant d’événements absents qui ont fait mal.

Mais le phénomène n’est pas encore comparable chez les cavistes. Ils travaillent majoritairement avec de plus petits producteurs, qui ont moins de stock à écouler. C’est comme ça que le présente Philippe Rivart, caviste à Frameries : "On n’a pas encore renouvelé notre stock, donc on n’a pas encore bénéficié de grosses promotions. Pour l’instant, le seul champagne dont nous avons renouvelé le stock, et qui a connu une forte baisse, c’est un champagne haut de gamme : le Dom Perignon. Il a baissé de 20€".

Si la grande distribution n’a pas souffert financièrement du Covid, les producteurs de champagne et les cavistes font des fêtes de fin d’année une question de survie, d’un point de vue économique. En effet, le mois de décembre représente 50% de leur chiffre d’affaires.