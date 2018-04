Du bio dans les assiettes des étudiants en hôtellerie de Namur

Tous sont attentifs aux explications données par Cédric Spourquet, maraîcher chez Puravida à Sart-Saint-Laurent. En face de ces 27 jeunes en 7e année traiteur à l'Îlon Saint Jacques de Namur, de jeunes oignons, plus loin des salades, le tout cultivé dans le respect d'une agriculture bio.

Ils sont sortis de leur cuisine et salles de classe pour aller à la rencontre de producteurs bio en région namuroise. Premier exercice à l’école, dénicher ces agriculteurs, brasseurs, viticulteurs bio afin de mieux comprendre leur métier et en apprendre un peu plus sur l'agriculture biologique. Au programme de la semaine: la pisciculture le Cheneau à Annevoie, les produits laitiers à la ferme du Gros Maillet à Noville-les-bois, l'escargotière du Vieux Tilleul à Bierwart, l’élevage des poulets et canards à la ferme de Reumont à Malonne, la vinification au château de Bioul, la fabrication du beurre à la ferme des Volées à Saint-Gérard, les brasseries de la Caracole à Falmignoul et celle du Clocher à Malonne ou encore l’élevage bio de blondes d’Aquitaine à la ferme de Maury à Flamagne. C’est d’ailleurs cette visite que Delphine Mottiaux, étudiante à l’Îlon, a préféré: "D’habitude on a le produit fini en magasin, mais ici on a pu voir comment la production se passe, de la naissance de l’animal jusqu’à l’abattage. Ça nous pousse à acheter du bio parce que quand on voit comment les autres producteurs font, on se rend compte que le bio c’est bien meilleur ! ". Pour Jérémie Vandenbempet, c’est l’élevage de truites qui l’a le plus marqué: "C’était une expérience assez spéciale de voir ce monsieur travailler, s’apercevoir à quel point ce métier est physique. Cette semaine nous a vraiment permis à tous de prendre conscience de l’importance des produits bio dans notre consommation. Certes, c’est plus cher à l’achat, mais la qualité se retrouve dans l’assiette".

Autant de rencontres et de découvertes pour sensibiliser les étudiants au circuit court et au travail des producteurs de la région. "Parce que ça coûte plus cher, les produits qu'on travaille à l'école viennent de la grande distribution. On a pu goûter des produits avec des saveurs qu'on ne connaissait pas, plus naturelles", explique Alexis Suray.

Ce projet consacré aux artisans et producteurs est porté par Caroline Blondiaux, titulaire de la 7e traiteur: " Ça donne aux élèves une motivation, ils sont réellement acteurs de leur projet. Depuis le début de la semaine, je me rends compte qu’ils sont très sensibles aux explications. Ce sont des étudiants habitués à aller faire leurs courses au supermarché et qui ont peut-être mis un peu de côté le goût. A la fin de chaque visite, ils me disaient à quel point ce qu’ils ont dégusté était bon. Les producteurs ont eu à cœur de nous partager leur savoir-faire et les élèves étaient très réceptifs. " Il y a bien sûr la volonté de travailler avec du bio à l’école, mais rien est simple. Le coût est un facteur important et puis les quantités posent parfois problème avec la production bio : " On a parfois des repas de 200 à 300 couverts par jour à préparer à l’école, donc on ne pourra peut-être pas avoir des chicons bio auprès de notre petit producteur pour autant de personnes. Mais il y a une réellement volonté de la part de la direction de l’Îlon Saint Jacques de travailler beaucoup plus avec le circuit court. "

Cédric Spourquet est maraîcher à Puravida et ancien élève de l’école d’hôtellerie namuroise. C’est tout naturellement qu’il a accepté de faire visiter ses plantations aux élèves en leur expliquant les coulisses du métier. "A mon époque, les producteurs bio étaient très peu nombreux, il n’aurait pas été possible d’organiser une semaine comme celle-ci. C’est encourageant de voir cette jeunesse s’intéresser à notre travail", tout en gardant en tête que parmi ces étudiants, certains deviendront peut-être de futurs collaborateurs.

Le projet de cette semaine des producteurs bio se clôturera avec un banquet, organisé entièrement par les élèves de 7e traiteur et étalage qui se tiendra à la ferme de Reumont à Malonne le 27 avril à partir de 19h. Les mises en bouche, entrée, plat et dessert seront cuisinés avec les produits découverts au cours des visites. Cette soirée est ouverte à tous, il suffit de s’inscrire, auprès de M. Mestdagh au 0497/11.83.22 ou par email : m.mestdagh@ilonsaintjacques.be. Tarif : 50€/personne