Drogenbos: rendre le domaine de la famille du bourgmestre Calmeyn accessible au public

Drogenbos, ses facilités linguistiques, sa centrale électrique et son domaine Calmeyn. Celui-ci s'étend sur 50 hectares soit environ un cinquième de la superficie de la commune (2,5 kilomètres carrés). Mais le château et le parc sont des espaces privés. Ils appartiennent à la famille du bourgmestre Alexis Calmeyn, lui-même fils de l'ancien bourgmestre Jean Calmeyn qui a régné sur la commune pendant 30 ans.A une semaine du scrutin communal, certains au sein de la population et du monde politique demandent à pouvoir rendre une partie de ce domaine public.

Dans son programme, l'Union des Francophones (PS, DéFI, cdH, MR, Indépendants), emmenée par la tête de liste Nahyd Meskini propose "d'entamer des pourparlers avec les propriétaires du terrain Calmeyn en vue de procéder au rachat d'une partie du terrain vert en vue d'agrandir le parc communal existant vu le manque d'espace vert destiné aux habitants".