"Down in the River" présente les objets découverts lors des fouilles sous l'ex-parking 58 de Bruxelles

"Down in the River" est le titre choisi pour l'exposition des vestiges découverts à l'occasion des fouilles archéologiques à l'emplacement de l'ancien Parking 58, au coeur du pentagone bruxellois. Historiens et archéologues ont pu s'en donner à coeur joie. Ce n'est en effet pas tous les jours qu'ils ont l'occasion de fouiller le sous-sol de Bruxelles à une telle profondeur, grâce à l'ampleur des fondations nécessaires pour bâtir une tour de bureaux.

Les objets mis au jour remontent essentiellement aux 14e, 15e et 16e siècles. Ils permettent de reconstituer le mode de vie des habitants de Bruxelles à cette époque, comme l'explique Marc Méganck, historien chez Urban.brussels : "On peut reproduire la table de certains Bruxellois. Il y a des coquillages, il y a des poissons, des restes d'animaux de diverses espèces, il y a des plantes, tout cela est assez concret. Et on peut même mettre les aliments dans les plats parce qu'on a aussi retrouvé les plats et les ustensiles qui servaient non seulement à cuisiner mais aussi à servir et à manger."

L'exposition présente aussi des chaussures ou des sandales en cuir, retrouvées dans un excellent état de conservation. La plupart des fragments reposaient dans l'eau de la Senne, ce qui les a préservés d'une lente dégradation. Après, une fois les différents éléments recueillis, il reste à les assembler pour reconstituer les objets. "C'est comme un véritable puzzle", explique Ann Degraeve, responsable du département patrimoine archéologique chez Urban. "On va mettre les éléments ensemble, on va vérifier si ça va ensemble, les coller, les restaurer ensuite pour pouvoir recréer la forme complète si on a de la chance. Et ainsi les archéologues peuvent étudier l'époque à laquelle telle céramique a été produite et dans quelle région".

L'exposition "Down in the River" est ouverte depuis ce vendredi 17/09 jusqu'au 31/12 aux Halles Saint-Géry. Elle est accessible tous les jours et l'entrée est gratuite.