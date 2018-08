Douzième incendie dans un immeuble à Bastogne: mesures renforcées en attendant d'identifier le pyromane

Les habitants de la rue des Jardins et la place de la Bastognette sont inquiets puisque jeudi soir, c’était la douzième fois qu’un incendie se déclarait dans le même immeuble ou à proximité. Heureusement, les départs de feu ont toujours été rapidement maîtrisés et aucun blessé n’est à déplorer.

La commune avait déjà pris des mesures afin de renforcer la sécurité, mais cela n’a pas suffi. "On a pris toute une série de mesures avec la police et les pompiers pour sécuriser au maximum l’immeuble et les alentours : renforcement de la surveillance, installation de nouvelles caméras, de nouvelles serrures pour tout l’immeuble, une présence policière renforcée, explique le bourgmestre Benoît Lutgen (cdH). Devant l’immeuble, il y a deux garages/chalets qui peuvent représenter un danger. J’ai également décidé de les faire démolir."