Douze millions de passagers au premier semestre à l'aéroport de Bruxelles

Plus de 12 millions de passagers ont pris des vols ou atterri à l'aéroport de Bruxelles au cours des six premiers mois de l'année. Brussels Airport enregistre ainsi un record et une hausse de sa fréquentation de 4,4% par rapport à la même période l'an dernier.

C'est surtout le trafic long-courrier qui augmente fortement grâce à l'arrivée de nouvelles compagnies (Cathay Pacific et Georgian Airways) et de nouvelles destinations vers l'Asie (Shanghai, Shenzhen et Hong Kong) ainsi qu'à l'ajout de vols vers Dubaï.

En juin, l'aéroport a accueilli 2.313.894 passagers, soit une hausse de 4% par rapport à juin 2017. "C'est la troisième fois de l'année que le nombre de passagers dépasse la barre des deux millions de passagers par mois", notent les responsables.

Ensemble, les compagnies long-courriers affichent une croissance de 15% par rapport au mois de juin 2017, principalement grâce aux nouveaux vols et aux plus hautes fréquentations vers l'Asie et la région du Golfe.

En ce qui concerne le fret, une hausse de 6,9% est observée entre les deux premiers semestres pour un total de 344.287 tonnes entre janvier et juin 2018.

Au cours du premier semestre, il y a eu 114.112 mouvements de vols, soit une diminution de 1,8% par rapport au premier semestre 2017. Les vols passagers ont baissé de 2,9% à 97.639 mouvements.

En juin, 21.000 mouvements de vols (cargo et passagers) ont été recensés, soit une baisse de 2,4% par rapport à la même période l'an dernier. Côté passagers, le nombre de mouvements de vols a baissé de 3%, principalement à cause des annulations techniques chez Brussels Airlines. En raison de cette baisse, mais aussi de la mise en service de plus grands appareils et d'un meilleur taux d'occupation, le nombre de passagers par vol est passé de 119 en juin 2017 à 128 en juin 2018, soit une hausse de 7,5%.