Dour: l'auteur d'un passage à tabac placé sous mandat d'arrêt pour coups et blessures

Ce mardi 3 juin, un homme a été passé à tabac dans la zone de police des Hauts-Pays. L'auteur de l'agression a été placé sous mandat d'arrêt pour coups et blessures, a indiqué ce jeudi le Parquet de Mons.

Les causes et les circonstances de l'agression n'ont pas été précisées. La victime, passager de la voiture conduite par son agresseur, a reçu des coups de poing, des coups de pied et un coup de couteau. L'agresseur aurait ensuite déposé sa victime à l'hôpital. La victime a indiqué avoir été mise dans le coffre du véhicule. Le labo n'y a toutefois trouvé aucune trace de sang. La nature de la relation entre les deux hommes n'a pas été précisée.

L'auteur des faits a été placé sous mandat d'arrêt pour coups et blessures avec circonstance aggravante d'incapacité de travail, de menace et de détention illégale d'arme.