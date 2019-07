Dour Festival: derniers coups de marteau avant la déferlante de décibels

C'est ce mercredi que démarre le 31ème destival de Dour. Au pied des éoliennes, entre Dour et Hensies, un village multicolore est sorti de terre. Ce site de 120 hectares va vibrer au rythme de la musique électro, hip-rock, rock et métal... Tout est prêt ou presque pour accueillir près de 48.000 personnes chaque jour jusqu'à dimanche. Derniers coups de marteau, derniers ballets de grues et de camions, les milliers de bénévoles et de professionnels s'activent pour assurer sécurité, confort et amusement dans cette gigntesque discothèque à ciel ouvert.

Dour les Bains: sable, piscine et cabines de plage Dour -le-Bains, le nouveau camping, déjà complet - © RTBF Et à Dour, tout commence toujours par l'installation au camping. Les organisateurs multiplient depuis quelques années les thèmes: le "Green" pour ceux qui veulent vivre un festival zéro déchet, le "Comfort" et son accès VIP, le "Village" pour des logements déjà installés et le petit nouveau en 2019: "Dour les Bains". Une ambiance de vacances à la mer avec piscine et jacuzzis sous chapiteau, terrain de beach-vollley, cabines de plage. "Le public réclame de plus en plus ces campings à thèmes" explice le direcetur général, Damien Dufrasne, "mais il y a bien sûr toujours le "regular", le camping traditionnel, équipé de sanitaires et deux espaces sous abri pour cuisiner".

Un festival toujours plus d(o)urable Les déchets PMC seront triés sur place - © RTBF Pendant 5 jours, les festivaliers croiseront sur le site les 80 bénévoles des "brigades vertes". Ces derniers leurs donneront des conseils pour la gestion des déchets et le maintien de la propreté du site. "Cette année, nous avons demandé à nos fournisseurs de vendre les boissons dans des gobelts en PP, un plastique que l'on peut jeter avec les PMC puisqu'il est recyclable" explique Sylvie Denoncin, de de l'asbl 3D (Dour développement durable). Et pour assurer la valorisation de cette matière, les poubelles seront triées sur place par des bénévoles. Sous une tente, une mini-chaine de tri a été installée. Autre mesure visant à réduire le plastique: des fontaines de distribution d'eau potable pour tous. Les travailleurs et bénévoles du festival se baladent déjà partout avec leur gourde, les festivaliers pourront faire pareil. Ils peuvent entrer avec une gourde vide.

Les zones d'ombre du festival Une sieste à l'ombre, dans un hamac? - © RTBF Cette édition 2019 sera la deuxième orgnaisée sur ce nouveau site des éoliennes. Une vaste prairie de 120 hectares, bien pratique pour installer les scènes et assurer des espaces de circulation fluides entre les différentes installations. Mais ce que les festivaliers ont regretté de l'ancien site de la Machine à feu, c'est l'ombre. La remarque a été entendue, des arbres ont été plantés. mais ils sont peu nombreux et encore trop jeunes pour prodiguer leur fraîcheur. Les orgnaisateurs ont donc multiplié les "shelters", des chapiteaux qui permette,nt de se poser à l'abri si le soleil tape dur (ou si la pluie s'abat). Mais pas de canicule annoncée pour cette édition, plutôt quelques gouttes. A ce propos, l'autre ennemi de Dour étnat la boue, 70.000 mètres carrés de planchers et 50.000 plaques de roulage ont été installées.

La police a aussi son "village" Le Commissaire Patrice Degobert devnat les cachots du Dour Festival - © RTBF Autre nouveauté de cette 31ème édition: l'installation d'un commissariat de police en plein coeur du festival, au bord de la "Main Street". Le chf de la Zone Haut-Pays, Patrice Degobert explique que "cela permettra aux festivaliers d'apporter ou de retrouver plus facilement les objets perdus" et pour les policiers, ce mini village assurera une plus grande facilité d'intervention. On y trouvera un labo pour l'analyse des stupéfiants et même deux cachots aménagés dans des containers pour les arrestations administratives. La police disposera aussi des drones, ce qui permettra de réduire l'utilisation des hélicoptères. la police fédérale fournit aussi des caméras mobiles et ça aussi c'est une première. "Nous sommes dans une grande discothèque à ciel ouvert" dit Patrice Degobert "avec tous les problèmes habituels d'une discothèque mais qui contiendrait 48.000 personnes". 1000 policiers sont déployés pendant le Dour festival, ils sont aidés par 2000 professionnels et benévoles travaillant pour la sécurité de l'événement.

Dour 2019, J - 1 avant le coup d'envoi - 09/07/2019 Jour J moins un pour le festival de Dour. Les organisateurs, les bénévoles et les sociétés privées s'activent pour les derniers préparatifs pour les campings, les scènes et la sécurité du site de 120 hectares, au pied des éoliennes.