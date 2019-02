Dour: fermeture temporaire d'une crèche communale en raison de la présence d'insectes

Depuis lundi soir, la crèche "Les Doux Rêveurs" est fermée. Elle ne devrait pas rouvrir avant lundi prochain. Ce sont des psoques qui sont à l’origine de cette fermeture temporaire. Ces petites insectes, plus communément connus sous le nom de poux du papier, ont été découverts fortuitement la semaine dernière alors que la crèche subissait une cure de désinfection à la suite d’une épidémie de gastro-entérite, sans compter un problème de chaudière.

Concrètement, ces insectes ne sont pas dangereux mais ils peuvent provoquer des irritations, voire des démangeaisons suite à une réaction urticante. Il a donc été décidé dans l’urgence de procéder à une désinsectisation en profondeur du bâtiment. "Nous allons faire intervenir cette semaine une société spécialisée dans les nuisibles " explique la directrice de cette crèche communale. "Nous sommes en train de vider les locaux afin de procéder à une pulvérisation en bonne et due forme avec un temps de pose de 48 heures. Ensuite, il faudra nettoyer aux grandes eaux" explique-t-elle, tout en précisant qu’il s’agit d’un principe élémentaire de précaution.

Un problème d'humidité

"Les Doux Rêveurs" devraient si tout va bien rouvrir lundi prochain. Le problème c'est que ces psoques prolifèrent généralement à cause de l'humidité manifestement présente dans cette crèche inauguré en novembre 2017. " En fait, la crèche est installée dans les bâtiments longtemps inoccupés d’un ancien charbonnage " précise Martine Coquelet, présidente du CPAS et échevine de la petite enfance à Dour. " Peut-être est-ce lié au fait que la crèche est équipée d’un chauffage au sol ce qui en cas d’humidité ascensionnelle peut peut-être expliquer le souci actuel".

Pour Marc Roger, du service provincial Hainaut Vigilance Sanitaire, il n’est pas certain qu’une désinsectisation soit la plus indiquée surtout dans un endroit destiné à accueillir de jeunes enfants. "En revanche, il faut supprimer la cause du développement de ces psoques, à savoir l’humidité et tous les supports contaminés comme les supports à base de cellulose ou encore des pièces en coton qui auraient été humides et sur lesquelles les animaux auraient pu se développer". Et de parler ouvertement d’emplâtre sur une jambe de bois… De leur côté, les responsables de la crèche annoncent d’ores et déjà l’installation de déshumidificateurs et se veulent rassurants quant à la nature des mesures prises pour le bien-être et la santé des jeunes pensionnaires de la crèche.

Des parents inquiets

En attendant, la soixantaine de parents concernés ont dû prendre leurs dispositions pour faire garder leur progéniture jusqu’à au moins lundi prochain, jour annoncé pour la réouverture de l’institution. Mais contactés par nos soins, certains déplorent ouvertement le manque d'informations et craignent pour la santé de leur(s) enfant(s). Ils s’inquiètent notamment de la nature des produits de désinsectisation utilisés et à plus long terme, sur le retour de ces petites bestioles indésirables si le problème d’humidité n’est pas réglé en profondeur.