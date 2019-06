Doudou 2019: Saint-Georges a terrassé le Dragon (vidéo)

Apogée du Doudou, le Combat dit "Lumeçon" a attiré des milliers de spectateurs sur la Grand-Place de Mons.

Accompagné par différents personnages du combat (Diables et Chins-Chins, Hommes blancs et Hommes de feuilles, Pompiers, Policiers en casques blanc ou bleu), Saint-Georges a, comme le veut la tradition, affronté le Dragon. Une fois celui-ci terrassé par le dernier coup de pistolet, l’ensemble des acteurs du Lumeçon a gagné la cour de l’hôtel de ville, porté par les cris de la foule "Et les Montois ne périront pas… ".