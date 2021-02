Double infanticide d’Erquelinnes : la mère reconnue "irresponsable de ses actes" par les experts

C’était le 30 juin dernier à Hantes-Wihéries, hameau de la commune d’Erquelinnes. Une mère de famille de 37 ans donnait la mort à deux de ses enfants. L’aîné, âgé de 9 ans, a survécu après avoir été blessé par arme blanche au niveau du cou. Les deux autres enfants, âgés de 7 ans et 22 mois, n'ont pas survécu. Le père de famille découvrait la scène en rentrant à son domicile après sa journée de travail. Quelques jours plus tard, le parquet de Charleroi confirmait l’inculpation et le mandat d’arrêt de la principale suspecte. Ce mardi, un collège d’expert déclare la mère "irresponsable de ses actes" au moment des faits.

Un choc

Dans la commune, la nouvelle faisait l’effet d’un coup de massue : "Tout le monde est atterré", expliquait David Lavaux, bourgmestre d’Erquelinnes. "Nous sommes profondément tristes, c’est l’incompréhension qui règne. C’était une mère de famille que nous connaissons bien, institutrice dans nos écoles et puis on ne comprend pas. C’est le drame, le grand drame".

Incompréhension totale

D’après les premiers témoignages recueillis sur place, la mère semblait souffrir de quelques problèmes psychologiques depuis un certain temps et avait déjà tenté de mettre fin à ses jours. Aujourd’hui, un collège d’expert la juge "irresponsable de ses actes" au moment des faits. Quelle conséquence un tel rapport peut-il avoir ? Si rien n’est décidé pour l’heure, ces éléments éviteront probablement à la mère d’être jugée devant une cour d’assises. Un internement devrait être décidé.