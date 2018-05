Double accident sur le ring intérieur et extérieur à Wezembeek, trafic fort perturbé

Un double accident s’est produit sur le ring de Bruxelles à Wezembeek. En extérieur, un camion s'est couché sur le flanc. Une seule voie est actuellement disponible à la circulation. On enregistre des files depuis le carrefour Léonard. A 19H, on comptait plus d'1H00 de retard entre Groenendal et Wezembeek, vers Zaventem

Au même endroit, mais en ring intérieur, un autre accident a impliqué plusieurs véhicules. il a probablement été provoqué par la curiosité des automobilistes qui freinaient pour observer l'accident vers Zaventem. On compte cette fois des files dans l’autre sens, depuis Zaventem. Ici encore, une seule bande de circulation est accessible. Les pompiers sont sur place. On constate toujours plus d'1Hh00 de entre retard Grimbergen et Wezembeek, vers Waterloo.