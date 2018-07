Dottignies: feu maîtrisé dans un élevage de poulets, il n'y avait pas de volatiles dans le bâtiment sinistré

Un incendie s'est déclaré mardi matin dans un élevage de poulets à Dottignies, dans l'entité de Mouscron. Trois corps de pompiers se sont déplacés.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés ce mardi matin, vers 10h, qu'un incendie s'était déclaré dans le tapis de paille des bâtiments d'un élevage de poulets implantés le long de la rue du Moulin Rouge à Dottignies. Ce bâtiment dans lequel le feu a pris a une capacité de 30.000 poulets, mais il était heureusement vide, le propriétaire venait en effet de procéder au nettoyage et à la désinfection de ses installations.

Venant des casernes de Tournai, d'Estampuis et de Mouscron, plusieurs véhicules d'intervention ont été dépêchés sur les lieux. À 10h30, les pompiers étaient toujours en intervention, mais le feu maîtrisé. Les services de secours indiquent que personne n'a été blessé. On ignore pour l'instant les causes et les dégâts causés par cet incendie.