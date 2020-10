Dottignies: 27 professeurs absents, l'Institut secondaire Saint-Charles ferme ses portes jusqu'au 18 octobre

Les 800 élèves du secondaire de l'Institut Saint-Charles à Dottignies devront rester chez eux ce mercredi 7 octobre. Motif: presque trente membres du corps professoral sont absents pour divers motifs: certains ont le Covid-19, d'autres sont en quarantaine, d'autres encore sont touchés par d'autres pathologies.

Ces absences "cela représente surtout un problème organisationnel", confie Luc Dujardin, le Directeur, "vu le nombre de malades, il est difficile d'assurer sérieusement le suivi pédagogique et le but de l'école ce n'est pas de maintenir les élèves en études ou dans la cour, ou de réduire l'amplitude horaire, non, à un moment donné il faut se dire que la meilleure solution c'est la fermeture temporaire de l'établissement".

L'encadrement n'étant plus suffisant, c'est un cas de force majeure, les grilles de l'école resteront donc closes jusqu'au 18 octobre inclus.