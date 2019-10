Dossier Nethys : l'avenir du management de Nethys tranché lors d'une assemblée générale

Réunis cet après-midi,dans la foulée du Conseil d'administration d'Enodia, les administrateurs de Finanpart, la filière intermédiaire entre Enodia et Nethys, ont décidé convoquer une nouvelle assemblée générale vendredi. Il y sera tranché la question du remplacement du conseil d'administration de Nethys, lequel procédera au remplacement de son management, et donc de l'avenir de Stéphane Moreau. A Liège, le conseil d’administration de l’intercommunale Enodia – ex Publifin- s’était achevée dans l’après-midi.

On le sait : la procédure est compliquée pour demander la démission du management de Nethys, dont le départ de Stephane Moreau. Lors de cette réunion du conseil d'administration d'Enodia, une partie des rapports des experts financiers et judiciaires sur la vente des 3 filiales d’Enodia a été exposée.

Les administrateurs d'Enodia devront se réunir à nouveau jeudi pour prendre connaissance de la suite des rapports et analyser les opérations de ventes effectuées par Nethys.