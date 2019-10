Dossier Nethys : l'avenir du management de Nethys tranché lors d'une assemblée générale vendredi

Réunis cet après-midi,dans la foulée du Conseil d'administration d'Enodia, les administrateurs de Finanpart, la filière intermédiaire entre Enodia et Nethys, ont décidé convoquer une nouvelle assemblée générale vendredi. Il y sera tranché la question du remplacement du conseil d'administration de Nethys, lequel procédera au remplacement de son management, et donc de l'avenir de Stéphane Moreau. A Liège, le conseil d’administration de l’intercommunale Enodia – ex Publifin- s’était achevée dans l’après-midi.

Par voie de communiqué, les administrateurs d'Enodia précisent "avoir pris acte d'un grand nombre d'informations techniques, financières, et juridiques, certaines venant confirmer des éléments déjà en sa possession, d'autres consistant en des informations nouvelles. Indépendamment des conséquences à tirer, et en cours d'examen, des arrêtés adoptés par l'autorité de tutelle et de la manière avec laquelle le CA de Nethys a exercé le mandat qu'il lui avait été donné en décembre 2018, s'agissant de VOO, les experts qui ont été entendus ont estimé que les balises données par ENODIA notamment en termes de garanties liées à l'emploi, de maintien des sièges d'exploitation à Liège et de développement du tissu économique liégeois, avaient été rencontrées."

Les administrateurs précisent également 'avoir été informé des conventions de vente intervenues entre Nethys d'une part, et Providence, Ardentia et Ardentia Tech d'autre part. La conclusion de ces différentes conventions implique des conséquences juridiques civiles à la base de nouvelles questions que le CA d'Enodia a chargé son conseil juridique d'analyser d'ici à sa prochaine réunion prévue le jeudi 10 octobre."

Les administrateurs d'Enodia devront se réunir à nouveau jeudi pour prendre connaissance de la suite des rapports et analyser les opérations de ventes effectuées par Nethys.