Dormir dans une cabane perchée dans les bois de Marche

Un nouveau projet de logements insolites Slô vous permet de dormir dans une cabane, à la cime des arbres de Marche. Six petites cabanes ont été créées par deux jeunes entrepreneurs belges. Leur objectif est de permettre aux visiteurs de se reconnecter à la nature le temps d'une escapade. Mélodie Mouzon est venue nous parler de ce projet sur Luxembourg Matin, au micro de Jean-Marc Decerf. Nous l'avons reçue dans le cadre de "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid-19.