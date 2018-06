Dormir dans une cabane dans les arbres en bord de Semois ? Ce sera bientôt possible au Domaine des Dolimarts

Le Domaine des Dolimarts, à Vresse-sur-Semois, se prépare en effet à une nouvelle vie. Cet ancien village de vacances qui a appartenu aux Mutualités socialistes était laissé à l'abandon depuis des années, ses anciens chalets de vacances complètement pillés.

Désormais, une cinquantaine de cabanes dans les arbres vont être construites sur les 30 hectares du domaine.

L'entreprise Thomas et Piron, qui a racheté une partie du domaine, s'associe avec les cabanes de Rensiwez (un exploitant de cabanes dans les arbres à Houffalize) pour en faire un lieu de tourisme éco-responsable.

De fait, la nature est au centre du projet, explique Olivier Berghmans, le patron des cabanes de Rensiwez. "Nous proposons des cabanes au milieu des bois. Et c’est tout ! On est en plein milieu d’une forêt immense, qui se trouve juste à côté de la Semois, une région très sauvage. Notre infrastructure, c’est donc la nature ! Il n’y aura pas de restaurant ni de plaine de jeux. Pas d’activités spécifiques non plus en dehors du fait d’aller se promener et d’explorer la région. On prend la forêt telle qu’elle est. On va juste implanter des cabanes dans les plus beaux endroits qu’on va trouver sur l’espace qui nous est alloué."

De quoi faire revivre le village ? "On l’espère. Nous, on va attirer les gens et les loger mais on ne va rien faire d’autre. Par contre, c’est vrai qu’on va amener toute une clientèle pour les restaurateurs, les exploitants de kayaks ou d’autres activités, les commerçants…" A eux de prendre la balle au bond, en quelque sorte.

Les exploitants espèrent que les premières cabanes (une quinzaine sur les 50 prévues) accueilleront leurs premiers hôtes pour l'été 2019. 4,5 millions d'euros vont être investis à cet effet.