Dons de matériel militaire à la population précarisée : hausse des demandes en Brabant wallon

Quatre communes en 2018, neuf cette année. La précarité augmente partout même en Brabant wallon. Nouvelle preuve : les demandes des CPAS pour acquérir du matériel de la Défence sont en forte hausse. Depuis plusieurs années, le Commandant militaire du Brabant wallon distribue des équipements d’hiver excédentaires. Chaussettes, vêtements, bonnets ou encore lits de camp, ces articles neufs et résistants sont "offerts" à la population qui en a le plus besoin. Un geste apprécié par les familles de plus en plus en difficulté, constate-t-on sur le terrain.

Un tiers des communes du Brabant wallon…

Le pas est cadencé pour le colonel d’aviation et Commandant de Province Olivier De Groote et ses deux adjoints. Ils vont redistribuer 800 articles de matériel militaire en deux jours aux quatre coins du Brabant wallon, de Tubize à Walhain en passant par Hélécine. Ce chiffre en augmentation cache en fait une réalité sombre. "Je traduis cela par une précarité de la population qui augmente. C’est inquiétant", dénonce le Commandant de Province.

Le constat est le même sur le terrain. Exemple dans les locaux du CPAS d’Hélécine, petite commune rurale de l’est du Brabant wallon. C’est la deuxième fois que le Centre Public d’Action Social introduit une demande d’aide. "Ce n’est pas spécialement qu’il y a plus de bénéficiaires qu’avant. On constate surtout qu’il y a plus de chefs de ménage et de familles concernés par la pauvreté", explique Corinne Dethiege présidente de l’institution. "Auparavant, ce type de matériel militaire, principalement des vêtements, était distribué à des étudiants ou à des personnes isolées. Désormais, des familles avec un faible revenu font appel au CPAS pour des colis de nourriture ou de vêtements".

Des familles et des bénéficiaires pourront bénéficier de petits coups de pouce à l’approche des fêtes. De quoi se tenir au chaud pour l’hiver grâce à ce matériel militaire bienvenu. Un tiers des communes du Brabant wallon a reçu ce matériel excédentaire de la Défense.