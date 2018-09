Dolembreux: cultiver le houblon, une passion pour les frères Bastin

Si on vous parle de "tardif de Bourgogne", vous vous imaginerez peut être qu'il s'agit de vin. Pourtant, cette appellation, c'est une des très nombreuses variétés de houblon.

Le houblon, ingrédient essentiel à la fabrication de bière se cultive surtout, chez nous, dans de grandes exploitations du nord du pays mais il commence à faire son apparition en Wallonie. Les brasseries artisanales se multiplient et elles recherchent une matière première cultivée avec passion, à petite échelle, sans pesticide et autres produits nuisibles. Comme pour le raisin, l'heure de la récolte a sonné.

15 variétés pour de la bière "à façon"

Perché sur son échelle , Geoffroy Bastin fait tomber les premières lianes de houblon: "la liane est accrochée à 5m50. elle a poussé d'avril à maintenant. Il suffit de couper à 30-40 cms au pied puis en haut et on fait tomber. La liane repoussera l'année prochaine." Geoffroy et Thibault Bastin se sont lancés dans cette aventure il y a un an. Ils ont loué un terrain dans le hameau de Hayen-Dolembreux et y ont planté une dizaine de variétés de Houblon. Cette année, ils ont ajouté 5 variétés pour répondre à la demande d'une brasserie de Ferrières "on brasse la Ferrusienne, une bière à base de miel, la Wallifornian et on a brassé une bière pour la coupe du monde avec le houblon qui vient d'ici, de Dolembreux", explique Geoffrey Noirfalise qui a découvert la houblonnière de Dolembreux en se promenant à vélo.

Cultiver le houblon, c'est avant tout une passion pour les frères Bastin car avec 150 plants , ce n' est pas rentable.

Après avoir fait tomber les lianes, il faut enlever tous les petits cônes à la main. Thibault Bastin et une dizaine d'amis plongent les mains dans la matière première: "on va les faire tomber. Ca prend du temps. Plus on est plus cela va vite. puis on les fera sècher avant de les laisser refroidir, de les mettre sous vide et de les congeler jusqu'aux brassins".

La sècheresse a touché le houblon

Comme pour d'autres cultures, le houblon a subi la sècheresse. La production s'en ressent: "on n'a pas une très bonne année. On peut estimer à 15-20 kilos de matière sèchée alors qu'on devrait en avoir 5 fois plus.", constate Geoffroy en commençant à faire tourner le sèchoir. Ce sèchoir, une grosse soufflerie avec des tamis superposés, c'est une construction "maison".

Après une grosse journée de travail et quelques heures de sèchage, le houblon sera prêt. Le premier brassin est prévu mercredi au Brewlab à Verviers (collectif d'artisans brasseurs). Dans un mois, on pourra déguster la Grev Ale, une bière impériale type IPA qui tournera dans les 9 degrés. Une bière de caractère qui doit son nom au lieu dit où se déroula ,selon la légende, le dernier sabbat des macrâles locales: les grevâles. Une bière qui risque d'ensorceler ceux qui ne la consommeront pas avec modération.

Un sèchoir artisanal que les frères ont construit eux mêmes..

Quelques heures plus tard,le houblon sera prêt à partir en brasserie

