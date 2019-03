Docks Bruxsel: faute de rentabilité, le supermarché Match ferme ses portes

Clap de fin pour le supermarché Match du shopping Docks Bruxsel! Le magasin ferme ses portes ce samedi 30 mars. En cause, selon nos informations: un manque de rentabilité depuis l'ouverture du centre commercial du Quai des Usines en octobre 2016.

Plusieurs millions d'euros d'investissements

Ni la direction de Match, ni les gestionnaires du shopping (Jones Lang LaSalle pour le compte du propriétaire canadien Portus Retail) n'ont souhaité commenté l'information auprès de la RTBF. Ce que l'on sait, c'est que les deux parties sont en conflit. Le groupe Match reprocherait à l'ancien propriétaire Equilis (Mestdagh) d'avoir survendu le potentiel commercial de Docks Bruxsel. En outre, Match aurait à plusieurs reprises sollicité des adaptations de contrat auprès de Jones Lang LaSalle afin de pouvoir empêcher la fermeture, sans pouvoir les obtenir. "Aujourd'hui, tant le chiffre d'affaires, la fréquentation du magasin que sa rentabilité sont très largement en dessous des prévisions de départ", signale une source proche du dossier.

Le supermarché Match occupe plus de 1000 mètres carrés. Depuis 2016, le groupe Match a investi plusieurs millions d'euros dans la surface commerciale. La société a toutefois déjà dû se séparer de plusieurs collaborateurs en raison du manque de rentabilité. Après ce 30 mars, le personnel sous contrat à durée indéterminée devrait être transféré vers d'autres points de vente.

On ignore pour l'instant quelle enseigne remplacera le Match.

Après le White Cinema

Cette semaine, on apprenait que le gestionnaire du White Cinema, situé au sommet du Docks Bruxsel était poursuivi en justice par le propriétaire du shopping pour non paiement de redevance (278.000 euros par an). Le White Cinema réclame lui une réduction du montant de la redevance à hauteur de 78.000 euros.

Depuis son ouverture, Docks Bruxsel fait régulièrement l'objet de spéculation autour de sa fréquentation. En 2017, Atrium, l'agence régionale bruxelloise du commerce, réalisait une étude autour de la place du shopping dans le tissu commercial bruxellois.