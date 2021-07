Dix parcours cyclistes pour découvrir la périphérie bruxelloise à son rythme

Depuis le confinement, la pratique du vélo connaît un succès croissant, pour les déplacements quotidiens mais aussi pour les loisirs. Alors si vous n’avez pas choisi de bronzer sur une plage, pourquoi ne pas tester les itinéraires qui vous font voir du pays. A Bruxelles, les autres régions sont parfois… au bout de la rue ! Et cela tombe bien ! Bruxelles Mobilité, en collaboration avec Bruxelles Environnement, Brabant-Wallon tourisme, Toerisme Vlaams-Brabant, Toerisme Vlaanderen et Visit Brussels, propose des circuits-velo, à cheval sur leurs frontières communes. Un parcours, différent chaque semaine, (il y en aura dix au total) d’une cinquantaine de kilomètres, et qui s’adresse à un public familial… et avouons-le, un peu sportif !

"En route pour la cité étudiante"

Après "Traverser le Pajottenland" et "L’art en vert", le troisième opus de cette série d’itinéraires s’appelle "En route pour la cité étudiante", comprenez, Louvain (Leuven), son illustre université et son béguinage. Quarante-huit kilomètres que l’on peut télécharger sur un GPS ou sur son smartphone. Le départ est proposé place Dumont à Woluwé-Saint-Pierre. Les premiers coups de pédale se donnent donc dans la circulation mais passé le ring, on débouche très vite dans la campagne flamande. Peu de déclivité, des petites routes ou des chemins agricoles, c’est le principe ! Et de temps à autre l’occasion de faire une pause, près d’une plaine de jeux, ou une fontaine. Les coups de cœur de Sébastien Nolens, le concepteur des tracés, sont annoncés par un petit signal sonore, histoire de ne pas rater les curiosités du parcours.

Ces itinéraires cyclables thématiques sont disponibles sur le site : https ://www.bike.brussels.