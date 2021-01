Dix jours après l'incendie, Bozar rouvre ce jeudi ses expositions

Le Palais des Beaux-Arts rouvrira jeudi matin ses expositions, 10 jours après le feu de toiture qui s’est déclaré sur la partie sud du bâtiment. Les parties nord, épargnées par l’incendie, seront donc à nouveau opérationnelles. Les expositions qui seront visibles dès jeudi sont "Facing van Eyck", "Primordial Earth" de Léonard Pongo et "Fulu act".

Pour des raisons de conservation invoquées par des experts, Bozar a décidé de mettre fin prématurément à l’exposition Hotel Beethoven. L’installation contemporaine "Beethoven : Theatre of the World" liée à cette exposition sera, elle, accessible dans le Hall Horta.

Quant aux dégâts résultant de l’incendie, Bozar remarque que seuls des éléments qui ne sont pas d’origine, tels que le toit et les structures techniques, ont été directement touchés. Les dommages à déplorer à l’intérieur du bâtiment sont principalement dus à l’eau déversée pour l’extinction du feu dans la grande salle de concert Henry Le Bœuf, ce qui a particulièrement dégradé l’orgue situé au point le plus bas de la salle qui est inclinée et le grand circuit d’exposition de la rue Royale situé juste à côté.