Distribution de surmasques à Namur : "le matériel arrive trop tard" pour les infirmières à domicile

Des infirmiers et infirmières à domicile peuvent bénéficier d’un surmasque (visière en plastique) à Namur. Ils ont été distribués ce vendredi à la Maison des citoyens au sein de l’Administration communale. Ce matériel acquis par la Province est nécessaire pour ces professionnels de santé indépendants. Ils ont déjà pu bénéficier de masques préalablement. "Enfin", lancent la plupart des infirmier(e) s rencontré(e)s.

"La contamination est là depuis début mars et c’est seulement maintenant début avril qu’on reçoit du matériel. Jusqu’à maintenant, on devait se débrouiller seul pour le trouver. J’ai vraiment eu peur à un moment lorsque j’ai entamé ma dernière boîte de gants. Heureusement, j’ai trouvé un endroit où je pouvais acheter deux boîtes. C’est vraiment paniquant au quotidien comme situation", témoigne Elisabeth Moreau infirmière à domicile.

Nouveau témoignage interpellant d'une infirmière à domicile

Sur le terrain, la situation est difficile pour les infirmier(e)s indépendants. "C’est stressant. Chaque matin, je pars faire ma tournée la boule au ventre. Je ne dors pas très bien en ce moment. Cela, c’est au niveau personnel", explique Elisabeth Moreau. "Mes patients qui ont des petits symptômes comme la gorge qui gratte ou de la toux, je leur mets un masque. Il s’agit d’un de mes masques pour me protéger moi mais aussi ma clientèle".

"Moi, je vais vraiment chez les gens. Je les prends dans leurs lits, je les prends dans mes bras. On a un contact très proche. Je me rappelle d'ailleurs d'une anecdote avec une patiente : on entendait à la radio d'éviter tous les contacts et elle était à ce moment-là dans mes bras. On a éclaté de rire toutes les deux. Mais voilà, avec notre métier, on n'a pas le choix d'être au plus près de patients qui ont en moyenne plus de 60 ans".

Les distributions de surmasques à Namur auront lieu ce vendredi jusque 16 heures et lundi 6 avril de 8 à 16 heures pour les infirmier(e)s indépendante.