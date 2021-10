Disparitions, bagarres et meurtres dans le Carré de Liège : qu’en est-il vraiment ?

►►► Cet article n’est pas un article comme les autres, il fait partie du projet de fact-checking "Faky". Pour en savoir plus sur Faky et le travail de fact-checking à la RTBF, cliquez ici .

EN PARTIE VRAI : il y a en réalité eu six enlèvements et deux tentatives d’enlèvement. Toutes les victimes ont été retrouvées.

Au cours des deux mois écoulés, la police est intervenue dans le carré pour deux bagarres violentes. La première a eu lieu le 5 septembre. Une vingtaine de personnes étaient impliquées dans cette bagarre et l’un des protagonistes, un homme de 31 ans, a été grièvement blessé et admis aux soins intensifs .

Entre le 1er septembre et le 18 octobre 2021, la police de Liège a dressé 43 procès-verbaux pour coups et blessures dans le périmètre du Carré. Un chiffre comparable à ce qui avait été constaté en 2018 et 2019 (avant le début de la pandémie et la fermeture des cafés), à la même période.

Entre le 1er septembre et le 18 octobre 2021, la police de Liège a dressé deux procès-verbaux pour attentat à la pudeur, un pour harcèlement et aucun pour viol.

"Sortir dans le carré peut être dangereux, car on y rencontre beaucoup de personnes et certaines ont une consommation d’alcool beaucoup trop importante, que ce soit les auteurs ou les victimes. A partir du moment où on est alcoolisé, on est une victime plus facile pour un prédateur", précise Damien Leboutte, procureur de division au parquet de Liège.

La situation n’est donc effectivement pas rose, mais rien de neuf à cela, puisque d’année en année, les chiffres de la criminalité dans le Carré, pour cette même période du 1er septembre au 13 octobre, sont sensiblement le mêmes (à l’exception de l’année 2020, où les chiffres sont moins élevés. Les cafés étaient alors fermés pour cause de Covid).

"On a eu récemment des faits plus graves que d’habitude, comme l’agression à coups de couteau et les enlèvements. Mais au niveau du nombre de faits, ça n’est pas pire que les autres années", analyse Damien Leboutte.

La police de Liège annonce, de son côté, avoir renforcé ses effectifs dans le Carré. Elle rappelle aux fêtards les conseils de prudence habituels : maîtriser sa consommation d’alcool, ne pas laisser son verre sans surveillance, ne jamais rentrer seul.e et toujours veiller les uns sur les autres.