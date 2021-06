Disparition inquiétante de pigeons voyageurs

"Les convoyeurs attendent"… et ils risquent d’attendre longtemps encore. Depuis deux semaines, de nombreux pigeons voyageurs sont portés disparus. D’habitude, dès le lâcher, les volatiles retrouvent sagement le chemin de la maison. Mais un phénomène anormal semble frapper les élevages, en ce moment.

Les oiseaux sont désorientés, et, en tout cas, ne reviennent pas. Certains amateurs déclarent même avoir perdu la moitié de leurs champions au long cours. Sans que, pour l’instant, une explication ait été trouvée. Francine Lageot, présidente de la fédération colombophile, évoque plusieurs hypothèses : "un peu partout, il y a eu de mauvais retours ; pourquoi ? pourquoi avons-nous perdu de vieux pigeons, habitués des concours, et pourquoi également des jeunes, c’est le grand point d’interrogation, et nous essayons d’analyser les situations : il y a les conditions météorologiques avec une période de mauvais temps, et des vents du nord, puis des orages, qui ont pu perturber le champ magnétique ; il y a les conditions de transport, avec la chaleur des derniers jours, et certains pigeons n’ont peut-être pas bu dans les paniers, certains sont revenus assoiffés. Et puis la présence d’éoliennes, ou les ondes de 5G, voilà d’autres facteurs, mais nous ne disposons pas d’une étude scientifique qui établisse les répercussions éventuelles ; des disparitions, ça arrive, mais ça se produit cette fois dans tout le pays, et ça c’est exceptionnel."